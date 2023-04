Le aggressioni contro il personale sanitario sono un fenomeno preoccupante che sta diventando sempre più frequente in Italia e nel mondo. Gli operatori sanitari lavorano ogni giorno per salvare vite umane e garantire la salute di tutti, eppure spesso sono vittime di aggressioni fisiche o verbali da parte di pazienti o parenti in preda all’ira o alla frustrazione. Questa volta l’aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove una donna incinta ha attaccato un’infermiera, tirandole i capelli in modo violento e graffiandole il collo. L’aggressione è avvenuta senza alcun motivo apparente, mentre l’infermiera stava svolgendo il proprio lavoro al triage del pronto soccorso.

La vicenda è particolarmente preoccupante perché segue di un solo giorno l’aggressione subita da un medico e dall’autista di un’ambulanza da parte di un uomo che stavano aiutando. Questi episodi dimostrano la necessità di garantire maggiore protezione e sicurezza al personale sanitario, che spesso lavora in condizioni difficili e stressanti.

Michele Rosapane del Nursind ha giustamente denunciato questo grave atto di violenza e ha chiesto che siano adottate pene esemplari per contrastare questi comportamenti criminali. È importante che tutti noi riconosciamo il valore del lavoro svolto dagli operatori sanitari e che facciamo la nostra parte per garantire il loro rispetto e la loro sicurezza sul lavoro.