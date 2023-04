Un detenuto nel reparto isolamento del carcere di Avellino ha aggredito due agenti della Polizia penitenziaria colpendoli più volti con pugni al volto. Lo rende noto la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. L’aggressione si è verificata al piano terra della Casa circondariale mentre il detenuto era scortato dal personale in servizio che lo stava riportando in cella. “Questo è soltanto l’ultimo episodio di violenza e sangue – commenta Guacci – che si verifica a causa della pessima organizzazione della sicurezza, resa ancora più insufficiente per il fatto che oltre quaranta agenti sono tuttora in malattia ed altri cinquanta sono impiegati nel Nucleo traduzioni e piantonamenti”.

Il Sappe torna a chiedere l’intervento del Gom, le unità speciali del corpo di Polizia penitenziaria, “per ripristinare la legalità e la sicurezza all’interno del carcere di Avellino”.