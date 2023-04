La recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli in tema di contratti di albergo e di viaggi rappresenta una importante vittoria per i consumatori che hanno subito danni durante la propria vacanza. La coppia napoletana, F.N. e S.C., hanno ottenuto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto subito in un resort pugliese, grazie alla loro decisione di rivolgersi ad Aidacon consumatori per essere tutelati. La sentenza del Giudice di Pace ha stabilito che l’albergo in questione non ha garantito la sicurezza dei propri clienti, e quindi è ritenuto responsabile per il furto subito dalla coppia napoletana. La società titolare dell’albergo è condannata al pagamento di circa mille euro, oltre alle spese legali.

Il caso della coppia napoletana è solo l’ultimo esempio di come i consumatori possano essere protetti dalla legge in caso di danni subiti durante un viaggio o un soggiorno in albergo. In particolare, la sentenza del Giudice di Pace di Napoli stabilisce che gli alberghi sono tenuti a garantire la sicurezza dei propri clienti, e che in caso di furto o altri danni, i consumatori hanno diritto al risarcimento.

Inoltre, questa sentenza rappresenta anche un importante incentivo per gli alberghi e le società di viaggio ad adottare misure di sicurezza adeguati per i loro clienti, in modo da evitare danni e risarcimenti legali. Gli alberghi devono essere consapevoli che non garantire la sicurezza dei propri clienti può comportare conseguenze legali e finanziarie significative.