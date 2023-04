“Lo scudetto del Napoli merita di essere festeggiato. Risponderemo alla richiesta del Comune per reggere ad una serie di eventi”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto incontro social del venerdì. De Luca ha ricordato quanto si è deciso per l’assistenza sanitaria, che è stata messa a disposizione la Protezione civile e annuncia “che si farà un bando pubblico per scegliere per il 4 giugno per avere dei collegamenti televisivi in diretta”; il 4 giugno è il giorno della festa ufficiale. “Daremo una mano perchè ci sia una giornata di grande serenità e gioia”, ha proseguito rivolgendo un appello che si “faccia in nodo che con responsabilità non diventino giornate di paura”.

“Abbiamo appreso, notizia che ci scalderà il cuore, che Elly Schlein, nuova segretaria del Pd si avvale della consulenza di una armocromista che si fa pagare 300 euro all’ora. La signora si chiama Enrica Chicchio: ‘cacchio’ verrebbe da dire”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una diretta Facebook. “Vorrei suggerire alla Schlein – ha aggiunto – che se mi paga la metà di quanto prende Enrica Chicchio io sarei in grado di proporre un risultato dal punto di vista cromatico anche migliore. Personalmente ho avuto un moto di commozione davanti a questa notizia”.