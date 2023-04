“Ci sono dei cafoni a Napoli che rimangono cafoni e che immaginano di poter ricattare un’istituzione: ho cercato di spiegare che questa storia a Napoli è finita”. Dura replica del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla vicenda del Teatro Mercadante di Napoli: nella giornata di ieri, in una conferenza stampa, il direttore del Teatro Nazionale di Napoli Roberto Andò aveva annunciato la sospensione della rassegna estiva nel Parco archeologico di Pompei a causa del taglio dei fondi Poc deciso da Palazzo Santa Lucia.

“Quando si fa la programmazione culturale prima si approvano i bilanci e poi si decide quello che si programma – dice il governatore a margine della presentazione del Comicon a cui ha partecipato questa mattina in Regione -. A Napoli invece – sostiene De Luca – c’è un’antica tradizione per la quale si fa tutto il contrario: ognuno programma, a capocchia, mette in piedi le cose che gli piacciono e poi ricatta le istituzioni dicendo ‘o mi date i soldi o faccio la conferenza stampa’: a me le conferenze stampa fatte per ricattare mi attivano la circolazione, mi fanno stare meglio”, afferma sarcastico il Presidente della Campania.