Altro colpo inferto al traffico di droga da parte dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. A finire in manette un 21enne catanese. I militari hanno fermato il giovane a Melito di Napoli mentre percorreva a bordo della propria Panda via Umbria. Perquisito, l’uomo non aveva nulla da dichiarare ma ad insospettire i Carabinieri ciò che era all’interno del cofano. Due, infatti, le ruote di scorta poggiate sul pannello che copre il vano interno. I militari hanno preso i pneumatici e scuotendone uno il rumore che proveniva dal suo interno era anomalo.

Squarciata la ruota, la scoperta: 1 chilo di marijuana. La droga era nascosta all’interno dello pneumatico. L’arrestato è finito accompagnato nel carcere di Poggioreale.