L’ammirazione e il sostegno verso Silvio Berlusconi continuano a manifestarsi in varie forme, come dimostra il nuovo striscione esposto su una cancellata di fronte all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex presidente del Consiglio è ricoverato da mercoledì. Sullo striscione si legge un messaggio di incoraggiamento e stima nei confronti dell’ex leader politico, accompagnato da una nota di ammirazione per la sua carriera politica e la sua figura pubblica. L’autore del messaggio sostiene che Berlusconi sia il più grande dei presidenti che l’Italia abbia mai avuto, e che il Paese abbia ancora bisogno di lui.

L’ammiratore di Napoli, F. G., che ha portato lo striscione sembra rappresentare una fetta della popolazione italiana che continua a riconoscere in Berlusconi una figura di riferimento importante per il paese. Nonostante le vicissitudini giudiziarie e politiche che hanno caratterizzato la sua carriera, Berlusconi sembra ancora rappresentare per molti italiani un’importante icona politica e culturale.