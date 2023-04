L’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia ha visto protagonista un 55enne di Mugnano del Cardinale, che da tempo maltrattava la propria anziana madre, costringendola ad angherie di ogni tipo e non esitando a schiaffeggiarla per farsi consegnare i soldi della pensione. La situazione è degenerata ulteriormente quando l’uomo ha aggredito fisicamente la madre, scatenando una reazione di allarme da parte dei vicini di casa, che hanno prontamente chiamato il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la scena dell’aggressione ancora in corso e si sono immediatamente adoperati per bloccare l’uomo e porre fine alla violenza. Tuttavia, l’arresto non è stato facile, poiché il 55enne ha opposto resistenza e ha anche aggredito i militari intervenuti.

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, l’anziana madre è salvata dalla situazione di violenza e l’uomo è finito arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto dell’uomo è avvenuto su disposizione della Procura di Avellino, ed è trasferito in carcere in attesa di convalida.