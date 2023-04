Torna l’emergenza Covid nel piccolo comune di Pietradefusi, meno di due mila abitanti nella Valle del Calore in provincia di Avellino. Sarebbero una ventina i ragazzi, in prevalenza bambini che frequentano la scuola elementare presso il locale Istituto Comprensivo, risultati positivi al virus. Il sindaco, Gaetano Musto, ha disposto la chiusura della scuola fino a martedì prossimo ed avviato gli interventi di disinfezione del plesso scolastico e degli scuolabus. I contagi sarebbero stati causati dalla partecipazione dei ragazzi alle feste di prima comunione svoltesi domenica scorsa. Numerosi i nuovi contagi che riguardano persone adulte. All’Istituto comprensivo sono iscritti complessivamente 127 ragazzi che frequentano asilo, elementari e medie.

Riecco quindi un focolaio come accadeva nei giorni peggiori. Per fortuna i grandi allarmi di un tempo sembrano al momento essere passati. Ma intanto la scuola resta chiusa in questa fase in attesa che passi la paura.