La morte di Timea Iorio, trovata senza vita ieri mattina in un terreno nella frazione Aiello di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, sta ancora suscitando molte domande e incertezze. Secondo quanto emerso finora, il corpo della donna era già in avanzato stato di decomposizione, il che suggerisce che la morte possa essere avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento. Al momento, non sono emersi segni evidenti di violenza dal primo esame esterno del cadavere, ma gli inquirenti stanno ancora aspettando i risultati dell’autopsia per stabilire le cause della morte. Non si esclude che la morte sia sopraggiunta per cause naturali o che si sia trattato di suicidio.

Timea Iorio, 49 anni e originaria di Cava de’ Tirreni, viveva da qualche anno a Roccapiemonte con la madre, che ne aveva denunciato la scomparsa il giorno prima del ritrovamento del cadavere. Il corpo della donna era nascosto nell’erba alta in un fondo agricolo, accanto al quale sono trovati dei flaconcini di medicinali e alcuni oggetti personali, tra cui una parrucca e un cappello. Adesso gli inquirenti stanno cercando di capire come la donna sia arrivata nel terreno di Castel San Giorgio, che dista circa 4 chilometri dal suo luogo di residenza, e se fosse da sola al momento del decesso.