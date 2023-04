La Carta risparmio spesa 2023 è un nuovo bonus introdotto dalla legge di Bilancio di quest’anno, che sarà utilizzabile da tutte le famiglie che hanno i requisiti richiesti e potrà essere impiegata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta sarà nominativa ed è rivolta a coloro che hanno un Isee fino a 15.000 euro. Non occorre presentare alcuna domanda, ma saranno direttamente i Comuni a comunicare l’accesso al beneficio. L’importo della carta è pari a circa 380 euro e le risorse saranno distribuite tramite 1.300.000 Postepay da 382,50 euro.

Per ottenere la Carta risparmio spesa occorre rispettare i seguenti requisiti: iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente e un Isee pari a 15.000 euro. Sono escluse dall’agevolazione le famiglie in cui i componenti percepiscono particolari forme di reddito o sostegno sociale.

Le carte sono nominative e saranno attive a partire dal mese di luglio 2023: i beneficiari e le beneficiarie per non perdere l’importo a cui hanno diritto dovranno effettuare almeno un pagamento entro la scadenza del 15 settembre 2023. L’importo disponibile può essere utilizzato esclusivamente per i beni alimentari di prima necessità. Gli acquisti dovranno essere effettuati presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa con piani di contenimento dei costi.