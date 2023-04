Il governo Meloni ha recentemente approvato la proroga del bonus condizionatori per l’intero anno 2023. Il bonus consente ai cittadini di richiedere un contributo economico per l’acquisto o la sostituzione di un condizionatore, con una detrazione che va dal 50% al 65% e che si aggiunge ad altre agevolazioni fiscali nel campo edilizio.

Tuttavia, per beneficiare del bonus condizionatori 2023, è necessario rispettare determinate condizioni e requisiti. Innanzitutto, è necessario aver effettuato un intervento edilizio sull’immobile, come manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ecc. Inoltre, la detrazione per l’acquisto del nuovo condizionatore è disponibile solo per un determinato massimale di spesa, che varia a seconda della tipologia di intervento edilizio eseguito.

Il bonus condizionatori 2023: detrazioni

Le detrazioni per il bonus condizionatori 2023 variano in base alla tipologia di intervento edilizio e all’efficienza energetica del nuovo condizionatore. In generale, esistono tre categorie di detrazione: 50%; 65% e 90%.

La detrazione del 50% è disponibile per l’acquisto di un nuovo condizionatore a pompa di calore, incluso nei bonus mobili ed elettrodomestici, che garantisca un risparmio energetico e che rientri nel massimale di spesa ammissibile.

Quella del 65% è disponibile per l’acquisto di un nuovo condizionatore a pompa di calore, che sia incluso nell’Ecobonus e che assicuri una classe energetica superiore rispetto al vecchio dispositivo.

La detrazione del 90% è disponibile per l’acquisto di un nuovo condizionatore a pompa di calore di almeno due classi energetiche superiori rispetto al vecchio dispositivo, con l’installazione di interventi trainanti previsti dal Superbonus, come l’isolamento termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione.