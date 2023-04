L’Inps assume 701 medici e 483 operatori sociali per svolgere attività relative all’invalidità civile, all’assistenza istituzionale e domiciliare per persone non autosufficienti. Il piano di assunzioni, previsto per il 2023, partirà già ad aprile e saranno assunte più di 1.000 figure specializzate. La selezione è divisa in due sezioni: 701 medici entro il 26 aprile e operatori sociali entro il 21 aprile. I medici dovranno svolgere attività medico-legali e legate all’invalidità civile, mentre gli operatori sociali si occuperanno delle prestazioni legate allo svolgimento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, nonché del progetto HCP di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti.

I requisiti per partecipare alla selezione sono specifici: i medici devono essere in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia e devono essere iscritti all’Albo professionale, mentre gli operatori sociali devono essere iscritti ad almeno uno dei seguenti albi professionali: assistenti sociali, psicologi, altri albi di interesse escluso l’albo dei medici chirurghi.

Le domande di partecipazione sono da inviare in modalità telematica, compilando il modulo con tutte le informazioni richieste entro la data di scadenza. I medici possono presentare la domanda per un massimo di tre direzioni regionali, mentre i candidati operatori sociali possono indicare solo una disponibilità nelle Direzione regionali o di Coordinamento metropolitano tra quelle indicate nel bando.