Con l’arrivo di aprile, si apre una nuova finestra temporale per il calcolo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Per coloro che non lo sanno, l’ISEE è un documento fondamentale per ottenere agevolazioni fiscali e servizi erogati dallo Stato. In particolare, le famiglie con redditi bassi (fino a 40.000 euro) possono usufruire di detrazioni fiscali, riduzioni sull’IVA o di una tassazione agevolata sui redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensione e borse di studio. Inoltre, l’ISEE è importante per qualificare le famiglie per la ricezione di servizi statali, tra cui prestazioni sociali agevolate o sussidi.

Come si calcola?

Il calcolo dell’ISEE è effettuato sulla base dei redditi percepiti dal nucleo familiare e sui beni che questo possiede. Una volta ottenuti tutti i dati necessari, si può procedere al calcolo dell’ISEE, che deve essere inferiore a una certa soglia per avere accesso alle agevolazioni. In linea di massima, chi ha un ISEE pari o inferiore ad €15.000 può beneficiare di una serie di agevolazioni economiche, come ticket per le cure sanitarie, esenzione dal pagamento della tassa universitaria, agevolazioni per l’iscrizione alle scuole e agli asili nido, riduzioni sull’affitto o abbonamenti ai trasporti.

È importante ricordare che il calcolo dell’ISEE si riferisce ai redditi e ai patrimoni riferiti a due anni prima, il che può escludere situazioni economiche che, nel frattempo, si sono modificate. Tuttavia, questa scelta è decisa per motivazioni di semplicità gestionale e amministrativa.