Ritorno in campo a Pomigliano d’Arco (Napoli), per l’ex sindaco Lello Russo, già sei volte primo cittadino della città delle fabbriche, che guiderà una coalizione ‘riformista’ che vede insieme socialisti, la parte del Pd che ha sfiduciato l’ex fascia tricolore Gianluca Del Mastro, e altre liste civiche che hanno deciso di puntare sull’ex senatore della Repubblica italiana. 83 anni, per 25 alla guida della “sua” Pomigliano d’Arco, Lello Russo è il primo candidato a sindaco ufficiale reso noto a poco meno di una settimana dalla presentazione delle liste elettorali per le elezioni amministrative dovute allo scioglimento del Consiglio comunale dello scorso febbraio, dopo le dimissioni di 13 consiglieri.

“Quando la città brucia – ha commentato Russo – bisogna unirsi per mettere le cose a posto. Mi hanno chiesto di tornare per ridisegnare una città del futuro, mettere a posto i disastri degli ultimi anni, e formare una classe dirigente che potrà sostituirmi. Ed io e mi sono rimesso a disposizione della mia Pomigliano. Per ora sono 10 le liste, la maggior parte civiche, che mi sostengono, ma potrebbero unirsi a noi anche altre realtà locali: adesso contiamo sull’appoggio dei socialisti, di parte del Pd, degli industriali e di tante civiche”.

Gli altri schieramenti

Con Russo scende in campo anche l’ex assessore alle Politiche sociali, Salvatore Esposito, ex M5s poi passato ad Insieme per il futuro dell’amico Luigi Di Maio, e gli stessi esponenti del Pd firmatari della sfiducia a Del Mastro. Ancora incerto, invece, il candidato sindaco per quella che sembra essere, al momento, l’unica coalizione in contrapposizione a Russo, che vede insieme M5s, Pd, Rinascita, Sinistra Italiana, Per e altre forze di sinistra. Nelle ultime ore si starebbe facendo strada l’ipotesi di una candidatura di un esponente di Per, caldeggiata dal M5s, ma i pentastellati sottolineano che sarebbe in corso solo una trattativa da sottoporre al vaglio dell’intera coalizione. La formazione di una compagine di centrodestra, invece, potrebbe vedere a capo un candidato di Fratelli d’Italia.