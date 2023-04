“Il futuro della Vesuviana è legato a questo progetto, il primo passo è la copertura dei binari a Porta Nolana, lo step successivo è avere il finanziamento per il raddoppio dei binari a Piazza Garibaldi, che diventerà capolinea in quanto già oggi si registra il maggior numero di utenti in quanto punto di interscambio con le Ferrovie dello Stato e le metropolitane”. Così Umberto De Gregorio a margine della firma definitiva dell’accordo di programma avvenuta oggi a Santa Lucia per il Nodo Garibaldi di Napoli. Sul tema EAV, soggetto attuatore, è già operativa, ed infatti ha avviato le procedure di ‘Dialogo Competitivo’ per la realizzazione del primo lotto del valore di 100 milioni di euro. Con questa procedura, entro il 31 dicembre prossimo, sarà individuato l’Operatore Economico che dovrà redigere il progetto definitivo, progetto esecutivo ed eseguire i lavori dell’intervento.

L’oggetto principale della Procedura, spiega il Rup Pasquale Sposito, consiste nella “realizzazione della Copertura della trincea dei binari da Porta Nolana a Piazza Garibaldi con la relativa sistemazione superficiale in boulevard attraverso un nuovo collegamento pedonale tra le stazioni di Napoli Porta Nolana e Piazza Garibaldi; rifunzionalizzazione del piazzale antistante la Stazione di Napoli Porta Nolana; ridefinizione del tracciato ferroviario con la realizzazione di un nuovo piano del ferro e TE; efficientamento energetico e restyling della torre uffici EAV con l’obiettivo di conseguire la classificazione di edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) ovvero ad elevata efficienza energetica”.