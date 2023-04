Questa mattina il treno direttissimo 10759 della linea Circumvesuviana, partito da Napoli alle 8, dopo il transito a Pozzano (avvenuto intorno alle 8:58), si è fermato in quanto il convoglio, in doppia composizione, ha presentato un’avaria alla trazione. Ne dà notizia l’Ente Autonomo Volturno. Il personale di bordo, dopo alcuni tentativi di ripartenza, si è messo in contatto con il dirigente regolatore per ricevere disposizioni di esercizio. Eav fa sapere che “è organizzato prontamente il soccorso con un altro convoglio compatibile giunto da Vico Equense”. La foto è di Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti

Il treno è ripartito alle 9:45 circa, giungendo a Sorrento alle 10:07, dove è assicurata assistenza alla clientela. L’azienda regionale del trasporto pubblico campano assicura che non c’è stato “nessun problema a bordo con i viaggiatori, che sono rimasti seduti durante il periodo di fermo”.