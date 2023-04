L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che durante il giorno del Lunedì in Albis e nella mattinata di Pasqua saranno effettuate corse regolari sui mezzi di trasporto a ferro e gomma nei comuni serviti dall’azienda. In una nota, l’Ente Autonomo Volturno ha specificato che “il pomeriggio di Pasqua il servizio non è previsto dal contratto di servizio in vigore”. Tuttavia, ha aggiunto che, anche nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta durante l’intervallo di pranzo, a partire dalle ore 15:30 circa, il servizio ferro sarà attivo sulla linea vesuviana per Sorrento e sulla Cumana per Torregaveta.

Lo stesso discorso vale per il servizio gomma su Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei-Vesuvio e sulle linee per Baia, Miseno e Cuma. L’Ente Autonomo Volturno ha invitato i passeggeri a consultare il sito web www.eavsrl.it per avere informazioni dettagliate sugli orari delle corse e sui servizi offerti.