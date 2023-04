A Ercolano padre e sua figlia sono denunciati per ricettazione è solo l’ultimo esempio di un problema più ampio che affligge l’Italia: il commercio illecito di parti di auto rubate. Il furto di auto e le attività connesse alla loro successiva vendita rappresentano una piaga per il nostro Paese. Le autorità italiane stimano che il valore complessivo dei furti di auto in Italia superi il miliardo di euro all’anno. Il commercio illecito di parti di auto rubate costituisce una fetta significativa di questo mercato nero.

Le autorità italiane, tra cui i Carabinieri di Ercolano, stanno facendo tutto il possibile per contrastare questa attività criminale. La denuncia di questo padre e figlia, che avevano in possesso diverse carcasse e parti di auto, è solo uno dei tanti episodi in cui le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire.

Tuttavia, il problema rimane diffuso e difficile da estirpare completamente. La domanda per le parti di auto rubate è alta, in quanto molte persone preferiscono acquistare pezzi usati a prezzi inferiori rispetto alle parti nuove. Inoltre, l’alto costo delle riparazioni e la scarsa tutela assicurativa per i proprietari di auto rendono più difficile individuare e contrastare le attività illecite.