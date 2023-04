È Gilberto Simoni il testimonial dell’edizione 2023 del Giro Mediterraneo in Rosa, la corsa a tappe di ciclismo femminile in programma da domani, venerdì 21 aprile, a domenica 23 aprile. È l’ultima sorpresa riservata agli appassionati dello sport del pedale dagli organizzatori, l’associazione Black Panthers di Francesco Vitiello e il Gruppo Biesse di Salvatore Belardo. Simoni sarà già al via della prima tappa, prevista a Torre del Greco domani alle ore 14, con le 98 atlete rappresentanti di 14 squadre italiane e straniere che dovranno percorrere 98 chilometri per raggiungere Capaccio-Paestum, dove si concluderà la prova dopo che le cicliste avranno percorso una buona parte del tracciato disegnato a ridosso del mare.

Oggi a Torre del Greco si sono svolte le procedure di preparazione alla gara, con atlete, allenatori e staff che presso la tensostruttura della parrocchia di San Vincenzo a Postiglione si sono sottoposti alla normali attività di accreditamento.

Domani prima della partenza, le 14 squadre saranno ufficialmente presentate presso la sede di viale Europa dei Fratelli Balsamo. Poi si farà sul serio, con l’assegnazione della prima vittoria parziale e la consegna delle maglie che indicheranno in gruppo le leader della classifica generale.