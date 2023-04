I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno condotto un’importante operazione contro lo spaccio di droga nella provincia di Salerno. Tre persone, un 35enne e due 28enni originari dell’agro nocerino-sarnese, sono arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante i controlli, i militari hanno perquisito l’abitazione di uno degli indagati, dove sono scoperti e sequestrati 451 involucri contenenti 114,50 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento della droga e 1.570,00 euro in contanti. L’operazione dimostra il costante impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti nel territorio.

Gli arrestati sono posti a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore, dove dovranno rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione dei Carabinieri rappresenta un importante successo nella lotta al traffico di droga, che rappresenta una delle principali fonti di criminalità e degrado sociale.