La violenza sul posto di lavoro è un problema che purtroppo affligge molte persone in tutto il mondo, e l’episodio avvenuto ieri su un bus da Salerno per Campagna è solo uno dei tanti che avvengono ogni giorno. Questo tipo di violenza è inaccettabile e deve essere contrastato con ogni mezzo disponibile. In questo specifico caso, una dipendente della Sita Sud è finita aggredita fisicamente da due passeggeri mentre svolgeva le sue mansioni di verificatrice dei titoli di viaggio. Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che hanno coinvolto il personale che lavora nel settore dei trasporti pubblici. Il segretario generale della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino, ha espresso la sua solidarietà alla dipendente e ha sottolineato la necessità di agire per prevenire tali episodi in futuro.

È importante che le autorità competenti prendano sul serio questi problemi e mettano in atto le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori. Uno dei modi per farlo potrebbe essere quello di riattivare il tavolo sicurezza presso la Prefettura di Salerno, che in passato ha portato a ottimi risultati. Questo tavolo potrebbe essere utilizzato per coordinare le azioni tra le forze dell’ordine, le autorità locali e le aziende di trasporto pubblico, al fine di garantire la sicurezza del personale e dei passeggeri.