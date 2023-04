Sull’episodio del cavallo in tangenziale, la società per azioni ha diramato una nota dove ricostruisce l’accaduto: “Stamattina alle ore 8:25 – si legge nel comunicato – nello svincolo di entrata della stazione Agnano un cavallo si è immesso sull’ asse viario in direzione Fuorigrotta. Gli ausiliari alla viabilità, già presenti in loco per il consueto presidio mattutino, sono prontamente intervenuti seguendo l’animale, costantemente monitorato anche dal sistema di videosorveglianza attivo 24/24 e segnalandone la presenza agli utenti in transito, in attesa che la Polizia Stradale effettuasse una safety car per poter permettere la cattura dell’animale e metterlo in sicurezza.

Il cavallo recuperato – si spiega – è portato presso la stazione di Fuorigrotta dove i proprietari hanno potuto recuperarlo. Il traffico in Tangenziale non ha subito eccessivi rallentamenti se non quello dovuto all’intervento della safety car durato pochi minuti. La circolazione è tornata alla normalità alle ore 8:50 senza che gli utenti abbiano subito alcuna conseguenza”.