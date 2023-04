Era ricercato dalla Procura di Pesaro dovendo espiare la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di truffa plurima e continuata ma lo hanno fermato e, successivamente, arrestato dagli uomini del commissariato di Polizia di Telese Terme mentre percorreva con la sua utilitaria e in compagnia di una donna la Fondo Valle Isclero. In manette è finito un 48enne originario di Pompei, in provincia di Napoli, ma domiciliato a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento. L’uomo è ora rinchiuso nella casa circondariale di Benevento.

Un truffatore seriale, dunque, assicurato alla giustizia e con una condanna ormai definitiva da scontare per i reati commessi.