Prodotti ittici senza etichettatura e tracciabilità: sequestrati 50 chili di alimenti e sanzionati i titolari di due attività commerciali a Portici (Napoli). È il risultato dell’attività svolta dalla Guardia Costiera nell’area vesuviana, finalizzata al contrasto delle pratiche illecite perpetrate lungo le filiere commerciali dei prodotti ittici. Nel corso dei controlli, sono accertate e contestate, a carico di una pescheria e di un venditore ambulante, alcune gravi infrazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico messo in vendita. Elevate sanzioni per complessivi 3.000 euro (1.500 ad operatore), con il sequestro amministrativo di circa 50 chili tra pesci, molluschi e crostacei, per i quali è disposta l’immediata distruzione.

In particolare gli uomini della Capitaneria di Torre del Greco e quelli dell’ufficio marittimo di Portici, sotto il coordinamento del quarto centro di controllo area pesca della direzione marittima della Campania, hanno ispezionato diverse attività commerciali operanti nell’area mercatale di Portici.