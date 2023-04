Incidente stradale avvenuto lungo la strada statale Telesina 372, all’incrocio di Paupisi, che ha coinvolto due auto e cinque persone. Due persone sono trasportate in ospedale e gli altri occupanti potrebbero richiedere cure mediche. L’incidente è stato causato da una collisione frontale tra una Citroen C3 e una Volkswagen Passat station wagon, che ha causato un violento impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 dell’Unità di Rianimazione Croce Rossa e della Misericordia e i carabinieri della stazione di Paupisi, che hanno effettuato i rilievi. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei militari. Uno dei feriti è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’auto, suscitando momenti di apprensione.

Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla scena è stato necessario anche l’intervento dell’ANAS e di una ditta per la pulizia della strada invasa dai detriti. L’incidente ha fatto riaffiorare la preoccupazione per la sicurezza stradale lungo la Telesina, già teatro di numerosi incidenti in passato.