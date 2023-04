Il Teatro di NapoliTeatro Nazionale rischia la chiusura a causa dell’eliminazione del contributo di fondi europei che sosteneva la sua attività, come annunciato dal capo di gabinetto del Presidente della Regione Campania. La somma risparmiata, di circa 700mila euro, sarà utilizzata per garantire il rispetto dei parametri richiesti dal Ministero per svolgere il ruolo di teatro nazionale al Mercadante-San Ferdinando, l’unico nel Mezzogiorno. Il direttore del teatro, Andò, ha annunciato la sospensione della rassegna per “mettere in sicurezza” l’esistenza stessa del teatro e ha espresso la sua indignazione contro questa decisione “contro il Mezzogiorno, contro Napoli, contro la cultura”. La rassegna dedicata a Pompei, che aveva consensi a livello mondiale, è cancellata perché “eccentrica rispetto alla programmazione”.

Il Teatro di Napoli, come qualsiasi altro teatro pubblico, ha una responsabilità sociale e la chiusura avrebbe gravi conseguenze per attori, tecnici e le loro famiglie. Il Teatro chiederà aiuto al Ministero, al Comune e alla Città Metropolitana ma i tempi sono estremamente esigui.