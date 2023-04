A Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato Domenico Falanga, affiliato all’omonimo clan camorristico, in seguito all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli. Falanga dovrà scontare una pena di 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare per i reati di associazione di tipo mafioso, inerenti gli stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L’operazione condotta dai carabinieri è volta a contrastare le attività criminali del clan Falanga, che da anni fa capo a una delle organizzazioni mafiose più pericolose e attive del territorio. La detenzione di Domenico Falanga rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata e alla camorra in particolare.

La camorra, insieme alla ‘ndrangheta e alla mafia, rappresenta uno dei principali problemi di criminalità organizzata in Italia. La sua presenza è particolarmente forte in alcune regioni, tra cui la Campania, dove la città di Torre del Greco è diventata tristemente nota per essere uno dei centri operativi del clan Falanga.