Un 38enne di Torre del Greco (Napoli), considerato affiliato al clan camorristico Ascione-Papale, è finito arrestato dai Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Giuseppe Terrone, questo il nome dell’arrestato, è sottoposto ai domiciliari per aver violato il divieto di dimora in Campania. Nonostante la misura applicata, infatti, Terrone è sorpreso due volte nel comune di Torre del Greco, in zona Mercato, mentre svolgeva alcune commissioni.

Alla fine le forze dell’ordine gli hanno stretto le manette intorno ai polsi.