Ha colpito in strada la sua compagna con calci e pugni. E’ accaduto ieri pomeriggio a Napoli, presso la Rotonda Diaz. E’ un cittadino a raccontare agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, intervenuti su disposizione della centrale operativa, che una donna era aggredita dal suo compagno. Gli operatori hanno raggiunto la donna che si era rifugiata in un negozio che ha confermato di essere colpita con calci e pugni dal compagno, come era già avvenuto in precedenti occasioni. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo a bordo della sua auto e lo hanno fermato.

Nell’abitacolo della vettura trovato un barattolo di vetro contenente marijuana mentre nella sua abitazione c’erano 25 cartucce calibro 6,35. Un 33enne di Afragola con precedenti di polizia è finito arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento; infine, è sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.