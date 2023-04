In media d’anno, nel 2022, i prezzi nei bar sono aumentati del 4,4% con un +4,8% per la caffetteria, +5% per pasticceria e gelateria, +4,4% per gli snack, +3,8% e +3,9% per le bevande analcoliche o alcoliche. Nei ristoranti tradizionali +4,7%, nelle pizzerie +5,4%, con un picco del +8,1% per il food delivery, +6 per i prodotti di gastronomia e aumenti più contenuti per i distributori automatici, +2,8% Emerge dal rapporto annuale della Fipe, l’associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio che, sulla base dei dati Istat, sottolinea come gli aumenti siano inferiori all’inflazione generale ed evidenzia che l’andamento dei prezzi può “offrire una panoramica del diverso livello di costo del servizio da nord a sud della penisola”.

I beni

Per esempio per caffè, cappuccino e panini al bar, pizza e bibita in pizzeria. La ‘classifica’ è sui prezzi medi nei capoluoghi di provincia: non emergono quindi i picchi dei locali più prestigiosi o delle piazze più turistiche, nè al contrario i prezzi assoluti più bassi. In media il prezzo di una tazzina di caffè oscilla da un minimo di 0,92 euro a Messina (0,95 a Reggio Calabria, 0,99 a Catanzaro) ad un massimo di 1,31 a Trento ed a Bolzano (1,24 a Cuneo e Venezia; 1,23 a Padova, Udine e Torino).

Tra le capitali del caffè a Trieste il prezzo medio è di 1,21 euro ed a Napoli di 1,03 euro. A Roma 1,03, a Milano 1,10. Quanto ai prezzi del cappuccino oscillano da 1,27 euro a Livorno e 1,28 a Catanzaro ad 1,93 a Bolzano; 1,24 a Roma, 1,46 a Milano. I panini al bar: il prezzo varia da una media di 5,35 euro a Lecco a 2,25 a Macerata; 3,51 a Roma, 4,84 a Milano. Classifica dedicata anche per il pasto in pizzeria, pizza più bibita, con prezzi medi che oscillano da un minimo di 8,09 euro a Rovigo (8,39 a Livorno 8,58 a Reggio Calabria, 8,61 a Ascoli) ad un massimo di 15,59 euro a Reggio Emilia (14,36 a Siena, 13,43 a Macerata, 13,01 a Varese). A Napoli il costo medio è di 8,99 euro. A Roma 10,15, a Milano 12,30).