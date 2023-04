Il rapido intervento dell’elisoccorso 118 ha salvato la vita di una persona che ha riportato un grave trauma cranico dopo una caduta sugli scogli a Palinuro. L’incidente è avvenuto nella località costiera, dove gli altri presenti hanno subito fatto scattare l’allarme per cercare di salvare il ferito. Grazie all’efficace coordinamento tra i servizi di emergenza locali e l’elisoccorso, il mezzo aereo era in grado di arrivare rapidamente sul posto e tentare un atterraggio nell’area portuale. Tuttavia, poiché la gravità della situazione richiedeva una maggiore sicurezza per l’atterraggio, si è deciso di trasferire il ferito al campo sportivo vicino. Dopo essere recuperato dal campo sportivo, il ferito è trasferito all’ospedale di Salerno dove è curato per la grave ferita alla testa. Fortunatamente, non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Questo intervento di soccorso è un esempio di come l’elisoccorso possa essere un mezzo estremamente utile per raggiungere rapidamente le persone ferite in aree difficili da raggiungere con altri mezzi di trasporto. Grazie alla tempestività dell’intervento, la persona ferita ha ricevuto le cure necessarie e ha potuto ricevere l’assistenza medica di cui aveva bisogno per recuperare dalla sua ferita.