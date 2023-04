Giada Calanchini, la giovane romana di 22 anni precipitata dalla terrazza di un edificio a Bosa, in Sardegna, si è spenta in ospedale. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale e la famiglia della ragazza. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava trascorrendo una serata con il suo fidanzato e degli amici nel contesto della festa della birra di Bosa. Dopo la festa, il gruppo si è diretto all’appartamento del fidanzato dove hanno continuato la serata. Purtroppo, durante la notte, Giada è precipitata dal terrazzo del terzo piano dell’edificio.

L’incidente ha suscitato grande commozione e dolore tra gli abitanti di Bosa e la comunità romana, che si è mobilitata per rendere omaggio alla giovane. La sua morte rappresenta una tragica perdita per la sua famiglia, per i suoi amici e per tutti coloro che l’hanno conosciuta.

È importante sottolineare che le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine da parte delle autorità competenti. In ogni caso, questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza negli edifici e della responsabilità individuale nell’uso delle terrazze e dei balconi.