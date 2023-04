Questa mattina a Napoli, una giovane donna di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Calata Fontanelle, nel rione Sanità. Secondo le prime informazioni disponibili, la ragazza avrebbe perso il controllo del suo scooter per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e gli agenti della Polizia municipale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi del caso. Al momento sono in corso le indagini per determinare con precisione le cause e la dinamica dell’incidente.

La morte di questa giovane donna rappresenta una perdita per la sua famiglia, i suoi amici e per l’intera comunità. È importante che tutti noi riflettiamo su questo incidente e cerchiamo di fare la nostra parte per prevenire simili tragedie in futuro. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti, in modo da garantire che ogni viaggio sia il più sicuro possibile.