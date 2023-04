Incidente sul lavoro avvenuto a San Giorgio a Cremano. Un fatto drammatico che richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza sul lavoro. Secondo le prime informazioni, un operaio di 33 anni è caduto da un montacarichi da un’altezza di circa 15 metri mentre si trovava in un cantiere edile in via Brodolini 12. La dinamica dell’incidente e la posizione lavorativa dell’uomo sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Al momento, si sa che il montacarichi era montato davanti ad un palazzo in ristrutturazione, ma non è chiaro quale fosse il ruolo dell’operaio in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi e il personale dell’ASL Napoli 3 Sud per assistere il lavoratore. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato.

Questo incidente richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Gli incidenti sul lavoro possono avere conseguenze devastanti per i lavoratori coinvolti e per le loro famiglie, ma anche per le imprese che possono subire gravi ripercussioni a livello finanziario.