Nella notte scorsa, dopo un periodo di tregua durato due mesi e mezzo, si è verificato un nuovo incendio di auto a Benevento. Le fiamme hanno interessato una Fiat 500 parcheggiata in via Minghetti, nel rione Libertà, provocando seri danni al veicolo. Le autorità locali sono intervenute prontamente sul posto, con i vigili del fuoco che sono riusciti a neutralizzare il rogo. Al momento, le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento, che non hanno riscontrato la presenza di sostanze infiammabili o altri elementi per ipotizzare con certezza un innesco doloso.

Nonostante ciò, l’ipotesi di un incendio provocato intenzionalmente è quella che al momento sembra prevalere, considerando anche la ripetitività di questi atti vandalici. Gli inquirenti, tuttavia, non escludono altre piste, esclusa quella estorsiva.

Il proprietario dell’auto danneggiata è M. T., un giovane operaio beneventano di 29 anni, che al momento dell’incidente si trovava a casa. Interrogato dagli inquirenti, il giovane ha dichiarato di non avere alcun motivo per essere vittima di un attentato del genere, non avendo ricevuto minacce o avuto rapporti tesi con alcuno.