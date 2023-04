Poco dopo le ore 11:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è chiuso il tratto compreso tra Valmontone ed il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante che e’ andato in fiamme all’altezza del chilometro 585. Lo comunica in una nota Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’evento, oltre ai vigili del fuoco che stanno coordinando le operazioni, sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico e’ bloccato e si registra un chilometro di coda in direzione Firenze e tre chilometri all’uscita obbligatoria di Valmontone.

Agli utenti, in viaggio verso Firenze, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Colleferro, anticipando l’uscita obbligatoria di Valmontone, per poi rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilita’ ordinaria.