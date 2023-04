Sono cinque le persone arrestate dopo la violenta rissa scoppiata ieri sera sulla Spiaggia Grande di Positano. Si tratta di tre fratelli di Ottaviano, in provincia di Napoli, e due persone di Pagani, in provincia di Salerno, tutti tra i 20 e i 36 anni. Uno dei salernitani e’ gia’ noto alle forze dell’ordine. Per gli inquirenti non e’ del tutto chiara la dinamica dell’accaduto e i reali motivi che hanno spinto gruppi di giovani a venire alle mani all’uscita da un locale. La scintilla dello scontro fisico sarebbe uno sguardo di troppo con apprezzamenti ad alcune ragazze.

Nello stesso procedimento penale risulta inoltre indagato, in stato di liberta’, un 16enne la cui posizione e’ al vaglio della Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno. Le cinque persone arrestare dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi sono trattenute per tutta la notte nei locali di via Casamare e di primo mattino portati ai propri domicili dove rimarranno a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria.