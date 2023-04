“L’amministrazione uscente ha pensato all’utilizzo dei fondi Pnrr immaginando di costruire la Boscoreale del presente e del futuro: non progetti campati in aria ma interventi concreti per dare un volto nuovo alla città. Noi vogliamo continuare su questa strada, nel nome dell’efficienza: perché quello che promettiamo, lo facciamo”. Così Francesco Faraone, candidato sindaco a Boscoreale alle elezioni del 14 e 15 maggio e già vicesindaco nella giunta Diplomatico, commenta i progetti per la città finanziati dal Pnrr.

Tra i più rilevanti, gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’edificio dell’ex scuola media in località Piano Napoli Passanti, con l’obiettivo di adibirlo ad uso sociale. Prevista anche la riqualificazione delle aree adiacenti. Sarà realizzato un centro medico di riabilitazione nell’edificio scolastico ex scuola media, non più utilizzato e ora dismesso dall’Istituto Comprensivo.

Il progetto è esecutivo e andrà in gara a maggio. L’obiettivo è quello di riqualificare sia l’edificio per finalità sociali, sia l’area esterna che si trova nelle immediate vicinanze ed a ridosso degli isolati 25-26-27-28. Saranno realizzate spazi verdi, nuovi marciapiedi, un nuovo arredo urbano.

“Vogliamo ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico”, spiega ancora Faraone, che aggiunge: “Insieme al Federal Building, che qualcuno si ostina a cambiare nome per opportunismo elettorale, è un altro progetto per riqualificare e offrire alla città più servizi”.