Nel corso di un’iniziativa per la legalità a Torre del Greco(Napoli) a Piazza Santa Croce promossa da Europa Verde, il deputato Francesco Emilio Borrelli e gli attivisti sono stati aggrediti da alcuni soggetti. Nel corso dell’evento, si legge in una nota del deputato, è scoppiata una rissa fra alcuni personaggi a pochi metri dal gazebo del Sole che Ride. Quando i soggetti si sono resi conto che dall’altra parte della strada c’era il deputato Borrelli, hanno tentato di aggredirlo e prenderlo a pugni, insultandolo e minacciandolo di morte. La scorta ha evitato che Borrelli fosse colpito, i soggetti si sono dileguati prima dell’arrivo polizia. Sono finiti tutti denunciati.

“Sono sconvolto del fatto che mentre facevamo un’iniziativa sulla legalità e di lotta alla camorra, alcuni soggetti se le davano di santa ragione a pochi metri davanti a donne e bambini. Non è tollerabile che su un territorio si possa agire così impunemente e alla luce del sole – sottolinea in una nota il deputati – I nostri militanti hanno dovuto smontare il gazebo per paura che fosse distrutto. L’intervento della scorta e della polizia ha evitato il peggio. Si può mai vivere con la paura di essere picchiati per strada da soggetti simili? Resta l’amarezza per aver riscontrato che i comportamenti volgari e aggressivi di alcuni di questi soggetti erano sostenuti e presi a esempio da donne e bambini, probabilmente parenti dei soggetti in questione che li aizzavano ad avere comportamenti violenti e criminali.

Il tutto è andato in scena nella piazza dove circa un anno fai partecipai ai funerali di Giovanni Guarino il 19enne ucciso a coltellate per futili motivi da alcuni giovani delinquenti. Andiamo avanti nella nostra battaglia per legalità, per dare voce alla parte sana del territorio senza arretrare davanti all’illegalita’, criminalità e violenza diffuse. Noi non ci facciamo intimidire”.