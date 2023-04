Il governo italiano ha messo a disposizione due bonus per favorire le persone anziane e disabili. Il primo bonus ha un valore di 600 euro ed è destinato a coloro che hanno una disabilità grave o che hanno più di 65 anni di età. Il secondo bonus, chiamato “Estate INPSieme senior”, ha un valore massimo di 1400 euro ed è destinato a disabili e familiari caregiver di disabili a carico della Gestione dipendenti pubblici o che fanno parte della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o che hanno aderito alla Gestione fondo ex IPOST.

Il bonus da 600 euro può essere utilizzato per l’acquisto di servizi di assistenza domiciliare per anziani o disabili. Per accedere al bonus è necessario avere un contratto di lavoro subordinato o un incarico professionale con un minimo di 16 ore a settimana per almeno un anno. Il contributo non è compatibile con altre misure dello stesso tipo già in godimento.

Il bonus da 1400 euro può essere utilizzato per pagare le spese legate alle prenotazioni di soggiorni turistici per anziani con coniuge e figli disabili. La somma di denaro erogata varia in base all’importo ISEE e può arrivare fino a 1400 euro. Per ottenere il bonus è necessario presentare domanda accedendo al portale dell’INPS e allegare il certificato di invalidità e tutti i documenti che comprovano le spese supportate per l’assistenza personale o per un eventuale ricovero in strutture residenziali.