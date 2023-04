La truffa bonus spesa è una delle tante truffe online che hanno come obiettivo il furto di dati personali e bancari degli utenti. In questo caso, i truffatori cercano di attirare le potenziali vittime con offerte di voucher per acquistare prodotti di prima necessità. L’obiettivo è convincere le persone a registrarsi su siti cloni creati ad hoc, dove promettono di ricevere i buoni spesa.

Per evitare di cadere nella trappola della truffa bonus spesa, è importante prestare attenzione a tutte le offerte che vediamo online. Non dobbiamo farci ingannare da offerte che sembrano troppo belle per essere vere o che non provengono dai canali ufficiali delle aziende. In particolare, quando si tratta di offerte di catene di supermercati, è importante verificare se la promozione è presente anche sui canali ufficiali dell’azienda.

In caso di dubbio, è sempre meglio non cliccare sui link sospetti o scaricare applicazioni da siti non verificati. Inoltre, è possibile segnalare le truffe alla Polizia Postale, tramite l’indirizzo commissariatodips.it, in modo da permettere agli agenti di eseguire le dovute verifiche e avvertire gli utenti del web.