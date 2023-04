La connessione a Internet è diventata indispensabile nella vita quotidiana, sia per motivi personali che professionali. Inoltre, la tecnologia della fibra ottica è diventata sempre più popolare grazie alla sua velocità e affidabilità. Aruba, uno dei principali fornitori di servizi di connessione in Italia, ha lanciato un’offerta interessante per le aziende e i professionisti con partita IVA: Aruba Fibra Business.

Questa offerta permette di usufruire della connessione in fibra ottica alla massima velocità, fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Inoltre, Aruba Fibra Business aderisce al Bonus Internet MISE 2023, un programma governativo che prevede sconti per le aziende che decidono di investire in nuovi servizi di connettività. Grazie a questo bonus, le aziende e i professionisti con partita IVA possono ottenere uno sconto fino a 2.000 euro sull’offerta Fibra Aruba Pro XL, che offre la massima velocità di connessione, fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, oltre a una serie di servizi aggiuntivi come la telefonia e la televisione digitale.