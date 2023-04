In questo anno 2023, l’Italia sta ancora facendo i conti con gli effetti della pandemia da coronavirus sulla sua economia e sulle famiglie dei suoi cittadini. In questo contesto, il Governo ha introdotto un bonus di 380 euro, denominato Carta risparmio spesa, che sarà destinato alle famiglie che soddisfano determinati requisiti. Il bonus sarà distribuito a partire dal mese di luglio e non richiederà la presentazione di una domanda. Invece, i nuclei familiari che hanno un Isee inferiore o pari a 15.000 euro e sono iscritti all’Anagrafe della popolazione residente saranno selezionati direttamente dal Governo sulla base di una graduatoria.

Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui le famiglie sono automaticamente escluse dal ricevere il bonus da 380 euro. Ad esempio, coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, un reddito di inclusione, un’indennità di disoccupazione, un’indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni-Cig e le forme di integrazione salariale non sono ammessi.

Il bonus sarà erogato sotto forma di Carta risparmio spesa, che potrà essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità. Il Governo ha finanziato il bonus con un fondo di 500 milioni di euro, che sarà distribuito attraverso la fornitura di 1.300.000 Postepay.