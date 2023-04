Il Bonus 350 euro, introdotto dal Governo Draghi per combattere il caro energia, è rivolto a lavoratori, pensionati e disoccupati che abbiano accumulato un reddito totale non maggiore di 35 mila euro nel 2021, e che siano iscritti alla Gestione autonoma al 18 maggio 2022. Inoltre, il Bonus può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi privi di Partita IVA, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali e con almeno un contributo mensile versato, nonché dai liberi professionisti con soglia reddituale di 35 mila e di 20 mila euro. La richiesta del Bonus è da fare esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 aprile 2023, attraverso l’Area personale del portale INPS.

È possibile scegliere tra diverse opzioni, in base alla categoria alla quale si appartiene. È importante rispettare tutti i requisiti indicati per poter richiedere il Bonus 350 euro.

Ecco chi può richiederlo

aver accumulato, nel periodo d’imposta 2021, un reddito totale non maggiore di 35 mila euro, per il Bonus 200 euro, oppure di 20 mila euro, per il Bonus 150 euro;

essere iscritti alla Gestione autonoma al 18 maggio 2022;

attività professionale avviata al 18 maggio 2022;

aver versato, entro il 18 maggio 2022, almeno un contributo presso la Gestione di iscrizione;

non percepire prestazioni pensionistiche, al 18 maggio 2022;

non avere già ricevuto il sussidio in passato (ad esempio, come lavoratori dipendenti).