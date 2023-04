Il bonus casalinghe è un incentivo economico e formativo rivolto a coloro che si dedicano alle attività domestiche nella propria famiglia. Esso si compone di due provvedimenti distinti: il primo prevede un’agevolazione economica mensile di 400 euro per le donne e gli uomini senza occupazione che si occupano delle attività domestiche e non riescono ad entrare nel mondo del lavoro per cause di forza maggiore. Il secondo, invece, consiste nell’offerta di corsi di formazione gratuiti per la riqualificazione professionale dei casalinghi e delle casalinghe, al fine di renderli più competitivi nel mondo del lavoro.

Il bonus casalinghe 2023 finanziato con fondi europei prevede quindi un incentivo economico mensile di 400 euro rivolto a coloro che si occupano delle attività domestiche e che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro per cause di forza maggiore. Questo bonus sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2023, sia per le donne sia per gli uomini, e rappresenta un’agevolazione economica molto importante per le famiglie che vivono in situazioni di difficoltà economica.

Il bonus formazione casalinghe, invece, offre la possibilità di seguire dei corsi di formazione professionali gratuiti, sia per gli uomini che per le donne che svolgono quale unico impiego lavorativo quello domestico. Questi corsi sono finanziati dalle aziende sia pubbliche che private e sono rivolti principalmente all’istruzione digitale, in modo da fornire ai partecipanti le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e per diventare più competitivi sul mercato del lavoro.

Inoltre, esistono anche altre agevolazioni volte a sostenere le giovani mamme con basso reddito, come ad esempio il bonus mamma che consiste in un contributo economico di 800 euro erogato alle neo-mamme che hanno un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro. Esiste inoltre il bonus bebè, che consiste in un contributo economico di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, che può essere richiesto dalle famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro.