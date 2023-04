Il 2023 è un anno ricco di bonus e agevolazioni per i cittadini italiani. Tra i vari bonus attivi, ce ne sono alcuni specificamente pensati per le famiglie. La novità più interessante di quest’anno è la carta risparmio spesa, che sarà rilasciata dai Comuni alle famiglie con Isee non superiore ai 15mila euro. Questa carta funziona come un buono pasto, che permette di acquistare beni alimentari nei negozi convenzionati. Inoltre, è introdotto il reddito alimentare 2023 per combattere la povertà e lo spreco di cibo. Questo bonus prevede la distribuzione di pacchi alimentari contenenti prodotti invenduti, destinati a coloro che si trovano in situazioni di grave povertà.

Per le famiglie con figli a carico è attivo l’Assegno Unico Universale, che viene erogato dal 7° mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età del figlio. Questo aiuto economico è destinato a chi ha figli e serve ad alleviare le spese legate all’educazione e alla crescita dei bambini.

Per quanto riguarda la salute mentale, è riconfermato il bonus psicologo con un aumento del limite massimo di spesa, ora fissato a 1.500 euro. Questo bonus è destinato a coloro che presentano un Isee inferiore a 50mila euro.

Anche il bonus trasporti è stato confermato per il 2023, e consiste in un buono fino a un massimo di 60 euro per individuo. Questo bonus è destinato a coloro che presentano un valore Isee inferiore ai 20mila euro nel 2022, e serve ad alleggerire le spese legate ai trasporti pubblici.

Infine, per quanto riguarda le spese per la casa, il bonus sociale bollette è una agevolazione destinata a chi ha un Isee non superiore a 15mila euro, e serve ad alleggerire il carico delle bollette sempre più onerose.

In conclusione, il 2023 è un anno ricco di bonus e agevolazioni per le famiglie italiane, che potranno contare su una serie di aiuti economici per far fronte alle spese quotidiane e migliorare la propria qualità della vita.