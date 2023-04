Il Bonus Affitti 2023 della Regione Campania prevede un contributo fino a 2.000 euro per le famiglie in difficoltà economica che devono pagare l’affitto. Il finanziamento, che ammonta a 28,5 milioni di euro, sarà disponibile per le domande presentate fino al 10 maggio e si potrà accedere solo online attraverso la piattaforma dedicata. Per accedere al bonus, è obbligatorio utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), la Carta di Identità Elettronica (Cie) o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

I beneficiari saranno suddivisi in due categorie: la Fascia A, alla quale andrà il 98% delle risorse, riservata a famiglie con un Isee massimo di 13.659 euro, e la Fascia B, destinata a famiglie con un Isee massimo di 22.500 euro, alla quale andrà il restante 2% delle risorse. Per ottenere il Bonus, sarà necessario caricare il contratto di affitto e la registrazione.

Il contributo massimo erogabile è di 2.000 euro per la Fascia A e di 1.800 euro per la Fascia B, mentre il contributo minimo è di 100 euro. Le somme che spettano a ciascun beneficiario saranno erogate esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale, o su carte prepagate ricaricabili dotate di codice Iban, purché intestati o cointestati al richiedente. La data di inserimento della domanda non costituisce titolo di priorità. Infine, per partecipare è necessario essere in possesso di un Isee ordinario o corrente.