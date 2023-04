Blitz anti droga dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna nella “219” di Brusciano con diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. A finire in manette una 49enne già nota alle forze dell’ordine, Gelsomina Rongo. La donna è trovata in possesso di 218 dosi di crack. Rinvenuti e sequestrati, invece, in un’area comune degli edifici di via De Curtis 350 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi. L’arrestata è in attesa di giudizio.

Durante le operazioni i carabinieri hanno arrestato anche Pasquale Terracciano (31enne di Acerra) e Marco De Souza (30enne nato a Napoli), entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono sorpresi con 111 dosi di crack, 60 di cocaina, 16 dosi di hashish e la somma in contante di 1199 euro ritenuta provento del reato. Entrambi si trovano ora nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria