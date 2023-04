Novità sul presunto caso di molestie sessuali che avrebbe coinvolto un bidello di una scuola a Saviano. La vicenda è rivelata da alcune ragazzine che avrebbero riferito all’insegnante di aver subito delle “pacche sul sedere” da parte del bidello in questione. Il presunto caso è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che hanno emesso una misura interdittiva nei confronti del presunto autore delle molestie. Il bidello è intanto sospeso per un anno dopo la prima denuncia partita da una 13enne. L’uomo l’avrebbe bloccata a scuola e baciata sulla bocca.

La vicenda è ovviamente molto inquietante e preoccupante, soprattutto perché coinvolge delle ragazze ancora molto giovani. È importante che le autorità competenti indaghino approfonditamente sulla questione per accertare la verità dei fatti e per garantire che situazioni del genere non accadano più in futuro. Atrettanto importante che i genitori dei bambini coinvolti si facciano avanti e che si mettano in contatto con le autorità competenti per fornire eventuali informazioni che possano essere utili alle indagini.

È anche importante che le vittime di questo tipo di abuso sessuale siano supportate psicologicamente e che vengano date loro tutte le risorse necessarie per superare il trauma subito. È fondamentale che queste ragazze si sentano ascoltate e protette e che si sappia che gli abusi sessuali non sono mai accettabili.